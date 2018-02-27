В Красноярском крае 16-летний подросток скончался после распития алкоголя
В Красноярском крае в одном из частных домов было обнаружено тело 16-летнего подростка. Сообщается, что юноша скончался на прошлой неделе после чрезмерного употребления алкоголя. Сведениями поделились в в региональном СК РФ.
В ходе проведения предварительной проверки удалось установить, что смерть молодого человека не носила насильственный характер. Правоохранители выявили, что в День защитника Отечества школьник распивал спиртные напитки в компании своих несовершеннолетних друзей.
Подростки помогли ему добраться до дома и уложили спать. Утром юноша был обнаружен мертвым.
В ходе проведения предварительной проверки удалось установить, что смерть молодого человека не носила насильственный характер. Правоохранители выявили, что в День защитника Отечества школьник распивал спиртные напитки в компании своих несовершеннолетних друзей.
Подростки помогли ему добраться до дома и уложили спать. Утром юноша был обнаружен мертвым.
Автор: Валерия Орлова