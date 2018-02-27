Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.92 USD 55.92
Курс валют на 27.02.2018
exclusive / Общество

В Японии прошел традиционный турнир по бою на подушках
В Японии прошел традиционный турнир по боям на подушках. По информации от организаторов мероприятия, оно стало уже шестым по счету и имеет большой успех.

В Японии прошел традиционный турнир по бою на подушках


Изначально соревнование проводилось в школьных и студенческих общежитиях. Вид спорта приобрел большую популярность, ввиду чего был организован крупный турнир, в котором сейчас принимают участие все желающие. Учредители мероприятия составили перечень правил, обязательных к исполнению для всех «спортсменов».

На соревнованиях запрещается бить друг друга подушками. Орудия нужно кидать в противника, не держа их в руках. В турнире в текущем году приняли участие 48 взрослых команд по пять человек. Все они прошли отборочные этапы, что дало возможность выйти в финал. Также в 2018 году в соревновании приняли участие 12 детских команд в возрасте от 6 до 14 лет.

Организаторы мероприятия отметили, что в следующем году планируется провести еще более масштабный турнир на одном из японских стадионов. Сейчас же победитель соревнования получил порядка 1000 долларов за первое место. В рамках детского турнира выигравшие стали обладателями игровых консолей и других ценных утешительных призов.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 13:06
Читайте также
Лукашенко и Порошенко провели телефонный разговор
Все члены исполкома Федерации керлинга России
В Бурятии уменьшили размер доплат к пенсиям
Генсек ФИФА назвала ЧМ в России «величайшим шоу
Саудовским женщинам разрешили служить в армии
В Новосибирске 11-летний цыган женился на
РЖД предлагает упразднить список запрещенных для
В Верховной Раде ужесточили ответственность за
Дмитрий Рогозин призвал прекратить «утечку
Майк Тайсон посетил детский сад в Челябинске
В Японии прошел традиционный турнир по бою на
Курс доллара к рублю снизился до минимума апреля
Добавление комментария
Последние новости
27.02, 19:02 Новый Audi A6 расссекретили до официальной премьеры
27.02, 18:55 Honda отзовет в КНР более 370 тысяч автомобилей из-за
27.02, 18:49 Ученые: Слоны скрещивались с мамонтами
27.02, 18:40 «Холостяк»: Дарья Клюкина поборется за сердце Егора Крида
27.02, 18:32 В Башкирии при ДТП с участием автобуса и грузовика
27.02, 18:31 Глюкоза показала фото с занятий йогой с мужем
27.02, 18:26 Лукашенко и Порошенко провели телефонный разговор
27.02, 18:20 В Израиле найдено уникальное кольцо с образом Николая
27.02, 18:13 В Сети появились официальные фотографии рестайлинговой
27.02, 18:00 Жерар Депардье из-за проблем со здоровьем отменил
27.02, 17:53 Премьеру «Мстителей: Война бесконечности» вновь
27.02, 17:45 Все члены исполкома Федерации керлинга России выразили
27.02, 17:40 ЕСПЧ обязал Украину выплатить поджарившей яичницу на
27.02, 17:38 Алена Кравец нашла доказательства предоставления
27.02, 17:30 В Бурятии уменьшили размер доплат к пенсиям чиновников
27.02, 17:23 В Hyundai прогнозируют появление беспилотных автомобилей
27.02, 17:18 В Башкортостане три человека погибли в ДТП
27.02, 17:15 Поклонников Насти Каменской испугал изнеможенный внешний
27.02, 17:05 Samsung Galaxy J6 засветился на бенчмарке Geekbench
27.02, 16:58 Анастасия Волочкова оскорбила фанатку в ее Instagram