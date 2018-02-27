В Японии прошел традиционный турнир по бою на подушках
В Японии прошел традиционный турнир по боям на подушках. По информации от организаторов мероприятия, оно стало уже шестым по счету и имеет большой успех.
Изначально соревнование проводилось в школьных и студенческих общежитиях. Вид спорта приобрел большую популярность, ввиду чего был организован крупный турнир, в котором сейчас принимают участие все желающие. Учредители мероприятия составили перечень правил, обязательных к исполнению для всех «спортсменов».
На соревнованиях запрещается бить друг друга подушками. Орудия нужно кидать в противника, не держа их в руках. В турнире в текущем году приняли участие 48 взрослых команд по пять человек. Все они прошли отборочные этапы, что дало возможность выйти в финал. Также в 2018 году в соревновании приняли участие 12 детских команд в возрасте от 6 до 14 лет.
Организаторы мероприятия отметили, что в следующем году планируется провести еще более масштабный турнир на одном из японских стадионов. Сейчас же победитель соревнования получил порядка 1000 долларов за первое место. В рамках детского турнира выигравшие стали обладателями игровых консолей и других ценных утешительных призов.
Изначально соревнование проводилось в школьных и студенческих общежитиях. Вид спорта приобрел большую популярность, ввиду чего был организован крупный турнир, в котором сейчас принимают участие все желающие. Учредители мероприятия составили перечень правил, обязательных к исполнению для всех «спортсменов».
На соревнованиях запрещается бить друг друга подушками. Орудия нужно кидать в противника, не держа их в руках. В турнире в текущем году приняли участие 48 взрослых команд по пять человек. Все они прошли отборочные этапы, что дало возможность выйти в финал. Также в 2018 году в соревновании приняли участие 12 детских команд в возрасте от 6 до 14 лет.
Организаторы мероприятия отметили, что в следующем году планируется провести еще более масштабный турнир на одном из японских стадионов. Сейчас же победитель соревнования получил порядка 1000 долларов за первое место. В рамках детского турнира выигравшие стали обладателями игровых консолей и других ценных утешительных призов.
Автор: Махов Артем