Игра Cyberpank 2077 в скором времени появится в Steam
Польскими разработчиками представлена к выпуску долгожданная игра Cyberpank 2077, и через небольшое время она будет доступна к скачиванию в Steam. Специалисты CD Projekt Red планируют создать с помощью новой игры франшизу, способную стать популярнее “Ведьмака”.
По информации разработчиков, ведется работа над блокбастером с нуля, в основе которого будет футуристическая Вселенная, а сюжет выполнен в стиле блокбастера с элементами ужастика. Анонс игры состоялся еще в 2012 году, однако большая часть ресурсов уходила на создание новых частей “Ведьмака”, жертвуя выпуском нового экшна. Новинку сделают по книгам Майка Пондсмита, взяв за основу настольную игру Cyberpank 2020, и отличным решением представлена возможность создавать собственного персонажа, а не играть только главным героем.
На конференции Pareto Securities руководитель компании CD Projekt Red Адам Кичиньский отметил совершенно новый сюжет игры с детализированным и красочным игровым миром, который придется по душе многим поклонникам такого рода блокбастеров. Также он отметил отсутствие больших рамок, позволяющее творить в игре невероятно безумные вещи, с акцентированным вниманием как к жизни обычных граждан, так и войнам гигантских корпораций. И все это должно стать самым мрачным сюжетом среди всех существующих игр.
На данный момент над проектом работают более 300 человек, а демонстрация запланирована на выставке Electronic Entertaiment Expo в июне этого года.
По информации разработчиков, ведется работа над блокбастером с нуля, в основе которого будет футуристическая Вселенная, а сюжет выполнен в стиле блокбастера с элементами ужастика. Анонс игры состоялся еще в 2012 году, однако большая часть ресурсов уходила на создание новых частей “Ведьмака”, жертвуя выпуском нового экшна. Новинку сделают по книгам Майка Пондсмита, взяв за основу настольную игру Cyberpank 2020, и отличным решением представлена возможность создавать собственного персонажа, а не играть только главным героем.
На конференции Pareto Securities руководитель компании CD Projekt Red Адам Кичиньский отметил совершенно новый сюжет игры с детализированным и красочным игровым миром, который придется по душе многим поклонникам такого рода блокбастеров. Также он отметил отсутствие больших рамок, позволяющее творить в игре невероятно безумные вещи, с акцентированным вниманием как к жизни обычных граждан, так и войнам гигантских корпораций. И все это должно стать самым мрачным сюжетом среди всех существующих игр.
На данный момент над проектом работают более 300 человек, а демонстрация запланирована на выставке Electronic Entertaiment Expo в июне этого года.
Автор: Тригуб Сергей