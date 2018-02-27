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Орнеллу Мути приговорили к 8 месяцам тюрьмы за отказ выйти на сцену
Орнеллу Мути приговорили к 8 месяцам тюрьмы за отказ выйти на сцену в 2010 году. Актриса может не отбывать наказание при внесении компенсации в размере 30 тыс. евро.

Орнеллу Мути приговорили к 8 месяцам тюрьмы за отказ выйти на сцену


Восемь лет назад Мути в день премьеры спектакля не стала играть свою роль, сославшись на болезнь. Контракт предусматривал выплату неустойки за нарушение данного пункта, но актриса нашла выход, предоставив медицинскую справку.

Спустя время выяснилось, что во время заболевания Орнелла Мути находилась в России, куда была приглашена для ужина с президентом Владимиром Путиным. Суд признал обвиняемую виновной в мошенничестве.

Ранее сообщалось о госпитализации звезды.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 13:27
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