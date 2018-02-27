Алексей Панин в очередной раз поддержал ЛГБТ
Известный актер и блогер Алексей Панин в очередной раз дал пользователям Сети понять, что он поддерживает ЛГБТ. Соответствующий снимок появился в его профиле в социальной сети Instagram.
В комментарии к посту Панин отметил, что в России люди станут хорошо жить тогда, когда люди начнут любить и уважать друг друга. Артист призвал больше улыбаться и заниматься любовью. Пост актер сопроводил фотографией с ЛГБТ-митинга.
Некоторые пользователи Сети поддержали Панина, однако нашлись и те, кто раскритиковал его взгляды. За непродолжительное время публикация артиста собрала огромное количество лайков.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что Алексей Панин поделился видео со съемок фильма «Борщ».
В комментарии к посту Панин отметил, что в России люди станут хорошо жить тогда, когда люди начнут любить и уважать друг друга. Артист призвал больше улыбаться и заниматься любовью. Пост актер сопроводил фотографией с ЛГБТ-митинга.
Некоторые пользователи Сети поддержали Панина, однако нашлись и те, кто раскритиковал его взгляды. За непродолжительное время публикация артиста собрала огромное количество лайков.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что Алексей Панин поделился видео со съемок фильма «Борщ».
Автор: Валерия Орлова