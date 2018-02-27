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Составлен ТОП самых распространенных автомобилей в России
Агентство «АВТОСТАТ» обнародовало рейтинг самых распространенных в России автомобилей. По информации от специалистов, первые пять мест в перечне достались продукции отечественного бренда «АвтоВАЗ».

Составлен ТОП самых распространенных автомобилей в России


Лидером по распространенности в России стал LADA 2107. Автомобиль за весь период продаж был реализован в количестве порядка 1,7 миллиона транспортных средств. На втором месте разместилась модель LADA 2106. В настоящее время в России имеется более 1,5 миллиона автомобилей данной марки.

На третьем месте оказалась модель LADA 4x4 3D, которая уступает ранее указанному транспортному средству всего на несколько тысяч. Автомобили от концерна «АвтоВАЗ» составляют примерно 10 процентов от отечественного рынка. Представители «АВТОСТАТа» отметили, что данный показатель увеличивается с каждым годом ввиду появления в продаже новых отечественных моделей.

Среди иностранных моделей лидерами являются Ford Focus с 700 тысячами автомобилей и Toyota Corolla, отстающая от первого всего на несколько тысяч машин. Представители агентства отмечают, что ежегодно российский автопарк увеличивается более чем на 2 процента за счет появления новых брендов и введения в продажу транспортных средств.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 13:00
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