В Сети появился официальный тизер фильма "451 градус по Фаренгейту"
На официальном YouTube-канале HBO появился полноценный тизер к новинке сезона - фильму "451 градус по Фаренгейту" по роману американского писателя-фантаста Рэя Бредбери. Экранизацией знаменитой антиутопии решил заняться режиссер Рамин Бахрани, а главную роль в фильме исполнил Майкл Джордан.
Ожидается, что фильм телеканала HBO "451 градус по Фаренгейту" выйдет на экраны весной 2018 года, однако точная дата премьеры до сих пор неизвестна. Майкл Джордан сыграл главную роль в фильме. Его персонаж - пожарник, простой работяга, обязанностью которого является сжигание книг. Он всей душой верит, что его труд приносит неоценимую пользу обществу, но познакомившись с девушкой, понимает, что возможна совершенно другая жизнь и человеческие отношения. Антиутопия Рэя Бредбери рассказывает о тоталитарном строе будущего, в котором любое инакомыслие, чтение и хранение книг являются тяжкими преступлениями.
На днях официальный YouTube-канал HBO презентовал полноценный тизер готовящегося к выходу на экраны фильма "451 градус по Фаренгейту".
Ожидается, что фильм телеканала HBO "451 градус по Фаренгейту" выйдет на экраны весной 2018 года, однако точная дата премьеры до сих пор неизвестна. Майкл Джордан сыграл главную роль в фильме. Его персонаж - пожарник, простой работяга, обязанностью которого является сжигание книг. Он всей душой верит, что его труд приносит неоценимую пользу обществу, но познакомившись с девушкой, понимает, что возможна совершенно другая жизнь и человеческие отношения. Антиутопия Рэя Бредбери рассказывает о тоталитарном строе будущего, в котором любое инакомыслие, чтение и хранение книг являются тяжкими преступлениями.
На днях официальный YouTube-канал HBO презентовал полноценный тизер готовящегося к выходу на экраны фильма "451 градус по Фаренгейту".
Автор: Артемов Сергей