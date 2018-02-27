Самолет из Москвы не смог приземлиться в Перми из-за непогоды
27 февраля, в 12:00, самолет из Москвы не смог приземлиться в Перми из-за непогоды и ушел на запасной аэропорт, расположенный в Казани. Ответственность за принятое решение взял на себя командир лайнера.
Сообщается, из-за неблагоприятных метеоусловий судно, вылетевшее из «Шереметьево», кружило над воздушной гаванью, пытаясь совершить посадку. Пилот не стал рисковать и направил борт на Казань. Пассажиров отправят в место назначения при улучшении погоды.
Аэропорт «Большое Савино» работает в штатном режиме. В 12:33 на его ВПП сел самолет из Когалыма.
Ранее в Воронеже не смог сесть лайнер из Москвы.
Сообщается, из-за неблагоприятных метеоусловий судно, вылетевшее из «Шереметьево», кружило над воздушной гаванью, пытаясь совершить посадку. Пилот не стал рисковать и направил борт на Казань. Пассажиров отправят в место назначения при улучшении погоды.
Аэропорт «Большое Савино» работает в штатном режиме. В 12:33 на его ВПП сел самолет из Когалыма.
Ранее в Воронеже не смог сесть лайнер из Москвы.
Автор: Джанабилова Татьяна П