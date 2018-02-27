Во Франции три человека замерзли насмерть из-за сильных холодов
Во Франции из-за сильных холодов, которые держатся последние несколько дней, умерли не менее трёх человек. Отмечается, что все они не имели постоянного места жительства.
Местные СМИ окрестили соответствующий антициклон как феномен «Москва-Париж». Он пришел во Францию в конце прошлой недели. Во многих регионах государства столбики термометров опустились до отрицательных показателей. Власти предоставили около 5,3 тысячи мест бездомным людям, чтобы те могли согреться.
В прошлую пятницу 62-летний мужчина насмерть замёрз в самодельном доме. Это произошло в департаменте Ивелин. Аналогичный случай был зафиксирован двумя днями позже на юго-востоке страны. В департаменте Савойя вчера, 26 февраля, человек умер в результате сердечной недостаточности.
Метеопрогнозы говорят, что самым холодным днем текущей недели во Франции станет вторник. В департаментах Приморские Альпы и Вар сохраняется оранжевый уровень опасности в связи со снегопадом и гололедицей.
Местные СМИ окрестили соответствующий антициклон как феномен «Москва-Париж». Он пришел во Францию в конце прошлой недели. Во многих регионах государства столбики термометров опустились до отрицательных показателей. Власти предоставили около 5,3 тысячи мест бездомным людям, чтобы те могли согреться.
В прошлую пятницу 62-летний мужчина насмерть замёрз в самодельном доме. Это произошло в департаменте Ивелин. Аналогичный случай был зафиксирован двумя днями позже на юго-востоке страны. В департаменте Савойя вчера, 26 февраля, человек умер в результате сердечной недостаточности.
Метеопрогнозы говорят, что самым холодным днем текущей недели во Франции станет вторник. В департаментах Приморские Альпы и Вар сохраняется оранжевый уровень опасности в связи со снегопадом и гололедицей.
Автор: Валерия Орлова