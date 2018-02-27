Ученые доказали, что пустыня Атакама заселена бактериями
Исследователи из США доказали, что пустыня Атакама заселена бактериями. По словам ученых, условия на данной территории имеют сходства с Марсом, ввиду чего на Красной планете также может быть жизнь.
Ученые рассказали, что бактерии в пустыне Атакама в Чили могут на протяжении нескольких лет находиться в грунте, не поднимаясь на поверхность даже при понижении температуры. Микроорганизмы имеют уникальную структуру, ввиду чего не подвержены воздействию внешних раздражителей.
Дирк Шульц-Макух из Берлинского технологического университета рассказал, что большая часть бактерий, обитающих в пустыне, являются представителями древнейших видов, которые появились на планете более 100 миллионов лет назад. Из-за того, что климат в грунте является относительно стабильным, они могут приспосабливаться к нему.
Исследователи установили, что даже отсутствие влаги никак не отразилось на популяции микроорганизмов. Бактерии просто впадали в анабиоз, просыпаясь только после того, как окружающая среда становилась благоприятной для существования. Не исключено, что данная тенденция может иметь место и среди микроорганизмов на Марсе.
Ученые рассказали, что бактерии в пустыне Атакама в Чили могут на протяжении нескольких лет находиться в грунте, не поднимаясь на поверхность даже при понижении температуры. Микроорганизмы имеют уникальную структуру, ввиду чего не подвержены воздействию внешних раздражителей.
Дирк Шульц-Макух из Берлинского технологического университета рассказал, что большая часть бактерий, обитающих в пустыне, являются представителями древнейших видов, которые появились на планете более 100 миллионов лет назад. Из-за того, что климат в грунте является относительно стабильным, они могут приспосабливаться к нему.
Исследователи установили, что даже отсутствие влаги никак не отразилось на популяции микроорганизмов. Бактерии просто впадали в анабиоз, просыпаясь только после того, как окружающая среда становилась благоприятной для существования. Не исключено, что данная тенденция может иметь место и среди микроорганизмов на Марсе.
Автор: Махов Артем