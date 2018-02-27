В Москве в ДТП с участием машины скорой помощи пострадал фельдшер
В Москве в серьезном ДТП с участием служебного автомобиля, принадлежащего станции скорой помощи, пострадал фельдшер. Сведения о деталях инцидента, произошедшего на улице Летчика Бабушкина, появились в СМИ.
Официальные службы пока аварию не прокомментировали. Обстоятельства, при которых произошло столкновение, устанавливают правоохранители. Сведения о состоянии пострадавшего не поступали.
Ранее машина скорой помощи перевернулась на кольцевой.
Официальные службы пока аварию не прокомментировали. Обстоятельства, при которых произошло столкновение, устанавливают правоохранители. Сведения о состоянии пострадавшего не поступали.
Ранее машина скорой помощи перевернулась на кольцевой.
Автор: Джанабилова Татьяна П