Курс доллара к рублю снизился до минимума апреля 2015 года
Стоимость доллара относительно рубля снизился до минимума, зафиксированного в апреле 2015 года. Цена валюты США достигла планки в 55,55 рубля, отмечается в информации ММВБ.
Предыдущий минимум составлял 55,58 рубля. Этот показатель достигался валютной парой 25 января 2018 года. На 10:50 27 февраля стоимость доллара США упала на 0,05 рубля, составив 55,69 рубля. Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE достигла $67,17 за бочку, что уступает на 0,18% уровню закрытия прошлой торговой сессии. Именно к этому продукту привязана стоимость отечественного топливного сырья. За фьючерсы нефтяной легковесной смеси WTI для апрельских поставок упала на 0,17%, составив $63,8 за баррель.
Укрепление валюты РФ отмечается на фоне стабильного повышения стоимости нефти и корректировки кредитного рейтинга страны. Последний был повышен экспертами Standard&Poors до инвестиционного – индекс ВВВ-, хотя ранее он соответствовал спекулятивному рангу (ВВ+). Прогноз оценивается как позитивный.
Предыдущий минимум составлял 55,58 рубля. Этот показатель достигался валютной парой 25 января 2018 года. На 10:50 27 февраля стоимость доллара США упала на 0,05 рубля, составив 55,69 рубля. Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE достигла $67,17 за бочку, что уступает на 0,18% уровню закрытия прошлой торговой сессии. Именно к этому продукту привязана стоимость отечественного топливного сырья. За фьючерсы нефтяной легковесной смеси WTI для апрельских поставок упала на 0,17%, составив $63,8 за баррель.
Укрепление валюты РФ отмечается на фоне стабильного повышения стоимости нефти и корректировки кредитного рейтинга страны. Последний был повышен экспертами Standard&Poors до инвестиционного – индекс ВВВ-, хотя ранее он соответствовал спекулятивному рангу (ВВ+). Прогноз оценивается как позитивный.
Автор: Валерий Антонов