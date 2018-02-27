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Европейские ученые планируют создать контейнер для транспортирования антиматерии
Ученые Европейского центра ядерных исследований намерены создать специальный контейнер, предназначенный для транспортирования антиматерии. Проект назвали PUMA – сокращенное от “antiproton Unstable Matter Annihilation”.

Европейские ученые планируют создать контейнер для транспортирования антиматерии


На данный момент очень мало информации о хранении и изучении антиматерии, не говоря уже о её транспортировке. Одно из единственных мест в мире, где занимаются исследованием и синтезированием неизведанного источника энергии – это лаборатория ЦЕРН (CERN). Однако большинство ученых также проявляют огромный интерес к изучению, но транспортировка невозможна, так как при взаимодействии с любой другой материей, а также воздухом, антиматерия превращается в чистую энергию. Потому задействованы большие ресурсы для создания ловушки встроенной в специальный контейнер, для дальнейшей транспортировки.

Европейские ученые планируют создать контейнер для транспортирования антиматерии


Считается что антиматерия - это “злой двойник” обычной материи, и частицы аналогичны по всем параметрам, за исключением противоположного заряда, несущего разрушительные свойства. Существуют предположения о появлении антиматерии в атмосфере планеты Земля после каждого удара молнии.

Европейские ученые планируют создать контейнер для транспортирования антиматерии


Специальный контейнер для перевозки будет выглядеть как колба размером 70 сантиметров окруженная магнитами, что позволит удерживать атомы без различных последствий. Разработка будет длиться больше 4 лет, а хранение антиматерии прогнозируется на срок более месяца, что позволит транспортировать её на большие расстояния.

Ученые заявляют о чрезвычайной важности таких исследований и разработок, для дальнейшего изучения природы космических объектов и узнать, почему материи во вселенной больше чем антиматерии.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 13:45
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