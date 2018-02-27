Ученые: Антидепрессанты необходимы каждому второму человеку
В Великобритании ученые пришли к мнению, что врачи обязаны гораздо чаще прибегать к услугам антидепрессантов при лечении своих пациентов, такие средства необходиму каждому второму человеку. Исследования британских специалистов доказали, что не всегда самые известные препараты этой группы являются наиболее эффективными.
Великобритания занимает 4 место в мире по употреблению антидепрессантов. Британские ученые сделали анализ применения препаратов данной группы за период 40 лет. Эсциталопрам, миртазапин, вальдоксан, амитриптилин, пароксетин, венлафаксин и вортиоксетин - это препараты, применявшиеся в лечебной практике наиболее часто. Исследования показали, что данные лекарственные средства являются наиболее эффективными. А вот один из самых популярных антидепрессантов Prozac в ходе тестирования показал достаточно низкую эффективность.
Ученые установили также, что большинство людей применяет неправильную схему лечения антидепрессантами. Более 80% больных прекращают прием лекарственных средств после появления первых признаков улучшения своего состояния, хотя для проведения курса лечения необходимо не менее двух месяцев.
Анализ применения более 70 видов различных антидепрессантов показал, что к побочным эффектам от употребления данных лекарств наиболее подвержены подростки до 18 лет, которые под действием препаратов склонны к суициду или приступам неконтролируемой агрессии.
Великобритания занимает 4 место в мире по употреблению антидепрессантов. Британские ученые сделали анализ применения препаратов данной группы за период 40 лет. Эсциталопрам, миртазапин, вальдоксан, амитриптилин, пароксетин, венлафаксин и вортиоксетин - это препараты, применявшиеся в лечебной практике наиболее часто. Исследования показали, что данные лекарственные средства являются наиболее эффективными. А вот один из самых популярных антидепрессантов Prozac в ходе тестирования показал достаточно низкую эффективность.
Ученые установили также, что большинство людей применяет неправильную схему лечения антидепрессантами. Более 80% больных прекращают прием лекарственных средств после появления первых признаков улучшения своего состояния, хотя для проведения курса лечения необходимо не менее двух месяцев.
Анализ применения более 70 видов различных антидепрессантов показал, что к побочным эффектам от употребления данных лекарств наиболее подвержены подростки до 18 лет, которые под действием препаратов склонны к суициду или приступам неконтролируемой агрессии.
Автор: Артемов Сергей