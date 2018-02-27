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Ученые назвали стоимость свадьбы в 2028 году
Ученые в ходе проведения исследования определили среднюю стоимость свадьбы, которая пройдет в 2028 году. По их мнению, через 10 лет на это мероприятие придется потратить 32 тысячи фунтов стерлингов.


Ученые назвали стоимость свадьбы в 2028 году


Свадьба является одним из самых важных дней в жизни каждого человека, но, чтобы достойно сыграть ее потребуется немало затрат. Например, в 2006 году это мероприятие обходилось в 18 тысяч фунтов стерлингов. По оценкам ученых, за 22 года расходы увеличатся на 60%.

Существуют методы экономии, которые помогут уменьшить свадебный бюджет. Первым является выбор даты, поскольку бракосочетание в одну из летних суббот обойдется дороже, чем в пятницу или же в воскресенье. Кроме этого, эксперты рекомендуют торговаться с поставщиками. Также можно задействовать семью и друзей в подготовке к торжеству, а не обращаться в профильные агентства. Наверняка, среди знакомых есть такой человек, который сможет отвечать за музыкальное сопровождение, оформление зала и прочие мелкие детали.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 12:44
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