Немоляева выразила соболезнование в связи со смертью Татьяны Карповой
Актриса Светлана Немоляева выразила соболезнование в связи со смертью коллеги Татьяны Карповой, ушедшей 26 февраля в возрасте 102 лет. 70 лет своей жизни народная артистка посвятила театру.
«С Татьяной мы часто играли в одних спектаклях, но в своих героинь актриса превращалась просто блистательно. Она была веселая, остроумная, энергичная и хотела вернуться в театр, несмотря на инвалидное кресло. Я благодарна судьбе за знакомство с таким талантливым человеком», - сказала Немоляева.
«С Татьяной мы часто играли в одних спектаклях, но в своих героинь актриса превращалась просто блистательно. Она была веселая, остроумная, энергичная и хотела вернуться в театр, несмотря на инвалидное кресло. Я благодарна судьбе за знакомство с таким талантливым человеком», - сказала Немоляева.
Автор: Джанабилова Татьяна П