Ученые созли уничтожающий пестициды нанопорошок
Нанопорошок ликвидирует пестициды, утверждают молдавские ученые Института электронной инженерии. Результаты нового исследования прокомментировал его автор, академик Анатолий Сидоренко.
«Нанопорошок является прекрасным помощником при уничтожении пестицидов и обеззараживании определенных участков земли, зараженных вредными веществами. Порошок разрабатывался на территории нашего учреждения в сотрудничестве с представителями Института микробиологии. В результате, мы выявили его эффективность в плане воздействия на окружающую среду», - отметил ученый.
Также он добавил, что в дальнейшем планируется активное задействование нанопорошка соответственно его основным функциям. Ученые собираются продолжить исследования на базе уже полученных результатов для выявления новых возможностей вышеуказанного вещества.
«Нанопорошок является прекрасным помощником при уничтожении пестицидов и обеззараживании определенных участков земли, зараженных вредными веществами. Порошок разрабатывался на территории нашего учреждения в сотрудничестве с представителями Института микробиологии. В результате, мы выявили его эффективность в плане воздействия на окружающую среду», - отметил ученый.
Также он добавил, что в дальнейшем планируется активное задействование нанопорошка соответственно его основным функциям. Ученые собираются продолжить исследования на базе уже полученных результатов для выявления новых возможностей вышеуказанного вещества.
Автор: Сёмина Виктория