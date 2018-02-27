Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.92 USD 55.92
Курс валют на 27.02.2018
exclusive / Наука

Ученые созли уничтожающий пестициды нанопорошок
Нанопорошок ликвидирует пестициды, утверждают молдавские ученые Института электронной инженерии. Результаты нового исследования прокомментировал его автор, академик Анатолий Сидоренко.

Ученые созли уничтожающий пестициды нанопорошок


«Нанопорошок является прекрасным помощником при уничтожении пестицидов и обеззараживании определенных участков земли, зараженных вредными веществами. Порошок разрабатывался на территории нашего учреждения в сотрудничестве с представителями Института микробиологии. В результате, мы выявили его эффективность в плане воздействия на окружающую среду», - отметил ученый.

Также он добавил, что в дальнейшем планируется активное задействование нанопорошка соответственно его основным функциям. Ученые собираются продолжить исследования на базе уже полученных результатов для выявления новых возможностей вышеуказанного вещества.

Автор: Сёмина Виктория
Сегодня, 14:22
Читайте также
Лукашенко и Порошенко провели телефонный разговор
Все члены исполкома Федерации керлинга России
В Бурятии уменьшили размер доплат к пенсиям
Генсек ФИФА назвала ЧМ в России «величайшим шоу
Саудовским женщинам разрешили служить в армии
В Новосибирске 11-летний цыган женился на
РЖД предлагает упразднить список запрещенных для
В Верховной Раде ужесточили ответственность за
Дмитрий Рогозин призвал прекратить «утечку
Майк Тайсон посетил детский сад в Челябинске
В Японии прошел традиционный турнир по бою на
Курс доллара к рублю снизился до минимума апреля
Добавление комментария
Последние новости
27.02, 19:02 Новый Audi A6 расссекретили до официальной премьеры
27.02, 18:55 Honda отзовет в КНР более 370 тысяч автомобилей из-за
27.02, 18:49 Ученые: Слоны скрещивались с мамонтами
27.02, 18:40 «Холостяк»: Дарья Клюкина поборется за сердце Егора Крида
27.02, 18:32 В Башкирии при ДТП с участием автобуса и грузовика
27.02, 18:31 Глюкоза показала фото с занятий йогой с мужем
27.02, 18:26 Лукашенко и Порошенко провели телефонный разговор
27.02, 18:20 В Израиле найдено уникальное кольцо с образом Николая
27.02, 18:13 В Сети появились официальные фотографии рестайлинговой
27.02, 18:00 Жерар Депардье из-за проблем со здоровьем отменил
27.02, 17:53 Премьеру «Мстителей: Война бесконечности» вновь
27.02, 17:45 Все члены исполкома Федерации керлинга России выразили
27.02, 17:40 ЕСПЧ обязал Украину выплатить поджарившей яичницу на
27.02, 17:38 Алена Кравец нашла доказательства предоставления
27.02, 17:30 В Бурятии уменьшили размер доплат к пенсиям чиновников
27.02, 17:23 В Hyundai прогнозируют появление беспилотных автомобилей
27.02, 17:18 В Башкортостане три человека погибли в ДТП
27.02, 17:15 Поклонников Насти Каменской испугал изнеможенный внешний
27.02, 17:05 Samsung Galaxy J6 засветился на бенчмарке Geekbench
27.02, 16:58 Анастасия Волочкова оскорбила фанатку в ее Instagram