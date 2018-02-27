Майк Тайсон посетил детский сад в Челябинске
Майк Тайсон посетил детский сад в Челябинске в рамках путешествия по Уралу. В Сети появились несколько снимков боксера с детьми, родителями и работниками дошкольного учреждения.
В 2015 году в прессе начались появляться слухи, что Тайсон может даже получить российское гражданство для того, чтобы поработать в РФ, принимая участие в выставочных боях и рекламных кампаниях. За год до этого боксер стал членом Союза писателей в России, что вызвало недоумение у его поклонников из США.
В начале февраля Тайсон отправился в тур по Уралу. Вместе с ним в поездке был его коллега Константин Цзю. В минувшее воскресенье спортсмены побывали в Екатеринбурге, где приняли участие в мастер-классе и большой пресс-конференции. Тайсон отметил, что считает жителей России «добрыми и отзывчивыми», ввиду чего страна и ее граждане ему очень импонируют.
После выступления в Екатеринбурге Тайсон отправился в Челябинск, где провел встречи в детьми вместе с Сергеем Емельяненко. Также он посетил детский сад в Коркино, где и были сделаны многочисленные фотографии со спортсменом. Родители и работники учреждения в социальных сетях отметили, что боксер оказался очень приятным в общении человеком.
В 2015 году в прессе начались появляться слухи, что Тайсон может даже получить российское гражданство для того, чтобы поработать в РФ, принимая участие в выставочных боях и рекламных кампаниях. За год до этого боксер стал членом Союза писателей в России, что вызвало недоумение у его поклонников из США.
В начале февраля Тайсон отправился в тур по Уралу. Вместе с ним в поездке был его коллега Константин Цзю. В минувшее воскресенье спортсмены побывали в Екатеринбурге, где приняли участие в мастер-классе и большой пресс-конференции. Тайсон отметил, что считает жителей России «добрыми и отзывчивыми», ввиду чего страна и ее граждане ему очень импонируют.
После выступления в Екатеринбурге Тайсон отправился в Челябинск, где провел встречи в детьми вместе с Сергеем Емельяненко. Также он посетил детский сад в Коркино, где и были сделаны многочисленные фотографии со спортсменом. Родители и работники учреждения в социальных сетях отметили, что боксер оказался очень приятным в общении человеком.
Автор: Махов Артем