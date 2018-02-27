Дмитрий Рогозин призвал прекратить «утечку мозгов» из России
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин призвал принять меры относительно предотвращения «утечки мозгов». Он особенно подчеркнул актуальность проблемы для оборонной промышленности.
«Ни при каких обстоятельствах не отдавать решения, которые нарабатываются в нашем государстве, другим ученым мира. Крайне важно, чтобы все итоги интеллектуальной деятельности сохранялись в государстве. Это наиболее слабое место у нас», - отметил Рогозин в рамках научно-практической конференции в МГУ.
Вице-премьер пояснил, что при вложении огромных средств в подготовку талантов, развитие всего потенциала российских специалистов, привлечение молодых грамотных людей России недопустимо вымывать всё это за рубеж. Сама тенденция к возникновению подобной ситуации должна быть сломана, считает Рогозин, подчеркивая, что сегодня требуется перебросить мостик от теоретических знаний к процессу их реализации.
В соответствии с его словами, формирование научных центров представляет собой шаг к практической реализации идей в отрасли обороны и нацбезопасности государства. Отдельно вице-премьер коснулся необходимости для большой страны видеть собственные перспективы на 50 лет вперед. Теперь важно подтверждать планы относительно создания технического ответа для разного типа угроз, а также вызовов на временной отрезок в 15-20-30 лет.
«Ни при каких обстоятельствах не отдавать решения, которые нарабатываются в нашем государстве, другим ученым мира. Крайне важно, чтобы все итоги интеллектуальной деятельности сохранялись в государстве. Это наиболее слабое место у нас», - отметил Рогозин в рамках научно-практической конференции в МГУ.
Вице-премьер пояснил, что при вложении огромных средств в подготовку талантов, развитие всего потенциала российских специалистов, привлечение молодых грамотных людей России недопустимо вымывать всё это за рубеж. Сама тенденция к возникновению подобной ситуации должна быть сломана, считает Рогозин, подчеркивая, что сегодня требуется перебросить мостик от теоретических знаний к процессу их реализации.
В соответствии с его словами, формирование научных центров представляет собой шаг к практической реализации идей в отрасли обороны и нацбезопасности государства. Отдельно вице-премьер коснулся необходимости для большой страны видеть собственные перспективы на 50 лет вперед. Теперь важно подтверждать планы относительно создания технического ответа для разного типа угроз, а также вызовов на временной отрезок в 15-20-30 лет.
Автор: Валерий Антонов