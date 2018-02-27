Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.92 USD 55.92
Курс валют на 27.02.2018
exclusive / Политика

Дмитрий Рогозин призвал прекратить «утечку мозгов» из России
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин призвал принять меры относительно предотвращения «утечки мозгов». Он особенно подчеркнул актуальность проблемы для оборонной промышленности.

Дмитрий Рогозин призвал прекратить «утечку мозгов» из России


«Ни при каких обстоятельствах не отдавать решения, которые нарабатываются в нашем государстве, другим ученым мира. Крайне важно, чтобы все итоги интеллектуальной деятельности сохранялись в государстве. Это наиболее слабое место у нас», - отметил Рогозин в рамках научно-практической конференции в МГУ.

Вице-премьер пояснил, что при вложении огромных средств в подготовку талантов, развитие всего потенциала российских специалистов, привлечение молодых грамотных людей России недопустимо вымывать всё это за рубеж. Сама тенденция к возникновению подобной ситуации должна быть сломана, считает Рогозин, подчеркивая, что сегодня требуется перебросить мостик от теоретических знаний к процессу их реализации.

В соответствии с его словами, формирование научных центров представляет собой шаг к практической реализации идей в отрасли обороны и нацбезопасности государства. Отдельно вице-премьер коснулся необходимости для большой страны видеть собственные перспективы на 50 лет вперед. Теперь важно подтверждать планы относительно создания технического ответа для разного типа угроз, а также вызовов на временной отрезок в 15-20-30 лет.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 13:31
Читайте также
Лукашенко и Порошенко провели телефонный разговор
Все члены исполкома Федерации керлинга России
В Бурятии уменьшили размер доплат к пенсиям
Генсек ФИФА назвала ЧМ в России «величайшим шоу
Саудовским женщинам разрешили служить в армии
В Новосибирске 11-летний цыган женился на
РЖД предлагает упразднить список запрещенных для
В Верховной Раде ужесточили ответственность за
Дмитрий Рогозин призвал прекратить «утечку
Майк Тайсон посетил детский сад в Челябинске
В Японии прошел традиционный турнир по бою на
Курс доллара к рублю снизился до минимума апреля
Добавление комментария
Последние новости
27.02, 19:02 Новый Audi A6 расссекретили до официальной премьеры
27.02, 18:55 Honda отзовет в КНР более 370 тысяч автомобилей из-за
27.02, 18:49 Ученые: Слоны скрещивались с мамонтами
27.02, 18:40 «Холостяк»: Дарья Клюкина поборется за сердце Егора Крида
27.02, 18:32 В Башкирии при ДТП с участием автобуса и грузовика
27.02, 18:31 Глюкоза показала фото с занятий йогой с мужем
27.02, 18:26 Лукашенко и Порошенко провели телефонный разговор
27.02, 18:20 В Израиле найдено уникальное кольцо с образом Николая
27.02, 18:13 В Сети появились официальные фотографии рестайлинговой
27.02, 18:00 Жерар Депардье из-за проблем со здоровьем отменил
27.02, 17:53 Премьеру «Мстителей: Война бесконечности» вновь
27.02, 17:45 Все члены исполкома Федерации керлинга России выразили
27.02, 17:40 ЕСПЧ обязал Украину выплатить поджарившей яичницу на
27.02, 17:38 Алена Кравец нашла доказательства предоставления
27.02, 17:30 В Бурятии уменьшили размер доплат к пенсиям чиновников
27.02, 17:23 В Hyundai прогнозируют появление беспилотных автомобилей
27.02, 17:18 В Башкортостане три человека погибли в ДТП
27.02, 17:15 Поклонников Насти Каменской испугал изнеможенный внешний
27.02, 17:05 Samsung Galaxy J6 засветился на бенчмарке Geekbench
27.02, 16:58 Анастасия Волочкова оскорбила фанатку в ее Instagram