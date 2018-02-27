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В Верховной Раде ужесточили ответственность за незаконный въезд на Украину
Депутаты Верховной Рады во вторник, 27 февраля, утвердили проект закона № 5442, который предполагает ужесточение ответственности за незаконный въезд в Украину. Кроме этого, соответствующий документ предусматривает увеличение размеров штрафов за оказание сопротивления пограничникам.

В Верховной Раде ужесточили ответственность за незаконный въезд на Украину


Проект закона предусматривает ужесточение ответственности за несоблюдение правил регистрации, а также пребывания иностранцев на территории Украины. Если раньше штраф по этой статье составлял 510 гривен, то теперь придется заплатить минимум 1700 гривен. Что касается максимального размера, то он составил 5100 рублей.

В 10 раз возрос штраф за сопротивление сотрудники пограничной службы. Теперь этот платеж составляет 1700 гривен.

В закон добавлена новая статья, предусматривающая финансовые санкции за умышленный въезд на территорию Украины, несмотря на запрет. Теперь сумма составит от 1700 до 5100 гривен. Нарушение порядка въезда не неконтролируемые территории Донецкой, Луганской областей и Крыма будет также наказываться штрафом (3400-5100 гривен). Сейчас же сумма взыскания составляет 1700 гривен.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 14:30
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