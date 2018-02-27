Чадов и Дитковските скрывают развод от сына
Алексей Чадов и Агния Дитковските скрывают от 3-летнего сына Федора развод, оформленный прошлым летом. Актерам удалось сохранить дружеские отношения, позволяющие при ребенке вести себя, как одна семья.
Экс-супругам часто приходится работать вместе, недавно они вели реалити-шоу «Союзники» о разведенных парах, проходящих испытания ради приза. Съемки проходили на Шри-Ланке, поэтому маленький Федор отправился на остров с родителями.
«Я согласился стать ведущим этого шоу, чтобы сын смог полтора месяца прожить у моря. Впрочем, нам с Агнией пришлось пережить развод, поэтому мы смогли помочь участникам. Это сложный процесс, особенно при наличии совместного ребенка. Сейчас Федор думает о нашей занятости на работе, правда откроется, когда он подрастет», - рассказал Чадов.
Экс-супругам часто приходится работать вместе, недавно они вели реалити-шоу «Союзники» о разведенных парах, проходящих испытания ради приза. Съемки проходили на Шри-Ланке, поэтому маленький Федор отправился на остров с родителями.
«Я согласился стать ведущим этого шоу, чтобы сын смог полтора месяца прожить у моря. Впрочем, нам с Агнией пришлось пережить развод, поэтому мы смогли помочь участникам. Это сложный процесс, особенно при наличии совместного ребенка. Сейчас Федор думает о нашей занятости на работе, правда откроется, когда он подрастет», - рассказал Чадов.
Автор: Джанабилова Татьяна П