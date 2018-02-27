Жительница Воронежа взяла кредит под 900% годовых
В Воронеже женщина взяла кредит под 900 процентов годовых. По информации от местной прессы, микрофинансовая организация, которая выдала ей средств, подала на клиентку в суд из-за неуплаты.
Женщина взяла кредит на 5 тысяч рублей под 2,4 процента в день. В итоге организация обратилась в судебные органы ввиду того, что заемщица оказалась оплачивать долг и платить пеню за нарушение договора. За период с даты его заключения сумма возврата выросла более чем на 20 тысяч рублей.
В ходе судебного разбирательства было принято решение об уменьшении процентной ставки в соответствии с ее средневзвешенным значением, рассчитанным Банком России. Женщина должна будет выплатить 3,7 тысяч рублей по процентам, а также 455 рублей за использование средств до марта 2016 года.
Представители микрофинансовой организации отказались от комментариев по поводу решения суда, которое удовлетворило их иск лишь частично. Согласно информации, приведенной в рекламе компании, займы рассчитаны на короткие сроки, ввиду чего соответствующая пеня не должна была появиться. Отмечается, что договор о кредите был заключен еще в октябре 2015 года с расчетом на небольшой промежуток времени.
Женщина взяла кредит на 5 тысяч рублей под 2,4 процента в день. В итоге организация обратилась в судебные органы ввиду того, что заемщица оказалась оплачивать долг и платить пеню за нарушение договора. За период с даты его заключения сумма возврата выросла более чем на 20 тысяч рублей.
В ходе судебного разбирательства было принято решение об уменьшении процентной ставки в соответствии с ее средневзвешенным значением, рассчитанным Банком России. Женщина должна будет выплатить 3,7 тысяч рублей по процентам, а также 455 рублей за использование средств до марта 2016 года.
Представители микрофинансовой организации отказались от комментариев по поводу решения суда, которое удовлетворило их иск лишь частично. Согласно информации, приведенной в рекламе компании, займы рассчитаны на короткие сроки, ввиду чего соответствующая пеня не должна была появиться. Отмечается, что договор о кредите был заключен еще в октябре 2015 года с расчетом на небольшой промежуток времени.
Автор: Махов Артем