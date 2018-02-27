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exclusive / Технологии

Компания Samsung планирует изменить стратегию выпуска новой мобильной продукции
Руководитель мобильного подразделения корпорации Samsung Кох Донг-Джин рассказал многим авторитетным изданиям о планах корпорации сменить стратегию выпуска новых мобильных устройств. По его заявлениям, теперь компания будет в первую очередь заниматься новыми разработками и важными инновациями, полностью доделывая их, а не представлять неиспытанные технологии первой от всех, только “для галочки”.

Компания Samsung планирует изменить стратегию выпуска новой мобильной продукции


Кох Донг-Джин признал рвение компании Samsung во всем быть первой, и быстрее всех представлять различные новинки устройств и технологий. Несмотря на дальнейшие дополнения и доработки, корпорация делала большие успехи в 2017 году, в первую очередь благодаря Samsung Galaxy S8, который, по мнениям многих авторитетных изданий, лидирует в рейтинге смартфонов и превзошел iPhone X.

Первым изменением стратегии стало отложение планов создания первого в мире смартфона имеющего сгибающийся дисплей. Однако по мнению многих критиков и поклонников компании, в первую очередь нужно направить все силы на разработку доступной техники, с мощной аппаратной начинкой. Выпуск такой линейки устройств позволит компании занять твердое первое место на рынке на долгие годы, считают пользователи. На данный момент доступен только возврат части потраченных денег при покупке Galaxy S9, а также обмен старых смартфонов с уменьшенной доплатой за устройство нового поколения.

Компания Samsung планирует изменить стратегию выпуска новой мобильной продукции


В целом разработчики не связывают такое решение об изменении стратегии с отсутствием идей новых технологий, а просто будут проводить работы над улучшением существующих продуктов и программного обеспечения.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 13:53
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