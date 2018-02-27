Костюшкин завидует популярности Дубцовой и Михайлова
Известный певец и телеведущий Стас Костюшкин расстраивается по поводу того, что он является менее популярным, чем Ирина Дубцова и Стас Михайлов. Поводом для этого стала фотография одной девушек, опубликованная в ее профиле.
Костюшкин сделал репост снимка, на котором запечатлен он, Ирина Дубцова и Стас Михайлов. В подписи к публикации автор говорила, что ее кумиром является победительница «Фабрики звезд-4». Что касается мамы девушки, то она предпочитает творчество Стаса Михайлова.
В посте ни слова не было сказано про Стаса Костюшкина, а этот факт его очень расстроил. У своих подписчиков артист спросил, зачем нужен Instagram, если после его просмотра появляются слёзы на глазах. В то же время большинство фолловеров музыканта поняли, что он шутит. Пользователи похвалили Костюшкина за отличное чувство юмора.
Костюшкин сделал репост снимка, на котором запечатлен он, Ирина Дубцова и Стас Михайлов. В подписи к публикации автор говорила, что ее кумиром является победительница «Фабрики звезд-4». Что касается мамы девушки, то она предпочитает творчество Стаса Михайлова.
В посте ни слова не было сказано про Стаса Костюшкина, а этот факт его очень расстроил. У своих подписчиков артист спросил, зачем нужен Instagram, если после его просмотра появляются слёзы на глазах. В то же время большинство фолловеров музыканта поняли, что он шутит. Пользователи похвалили Костюшкина за отличное чувство юмора.
Автор: Валерия Орлова