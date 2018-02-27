Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.92 USD 55.92
Курс валют на 27.02.2018
exclusive / Экономика / Важно

РЖД предлагает упразднить список запрещенных для женщин профессий
РЖД предлагает упразднить перечень запрещенных для женщин профессий. Компания предлагает правительству оставить возможность принимать соответствующие списки по решению самого работодателя после согласования с профсоюзами. Критериями оценки станут условия труда, риски и вред для состояния здоровья.

РЖД предлагает упразднить список запрещенных для женщин профессий


Текущий перечень недоступных для женщин работ был утверждён в 2000-м году. В него вошли ряд профессий, которые имеют отношение к железной дороге, включая посты машиниста локомотива и его помощника, составителя вагонов и поездов, аккумуляторщика.

«Запрет на труд женщин у нас обосновывался наличием вредных факторов, имеющих отношение к вибрации, поскольку пассажирские и грузовые локомотивы оказались недостаточно комфортными. При этом сейчас стал доступен более современный подвижной состав, среди которого скоростные поезда моделей “Ласточка” и “Сапсан”», - отметили представители РЖД.

Ирина Яровая, вице-спикер Госдумы, отметила, что поддерживает «женские привилегии», а также выступила против равенства полов. Она отметила, что за рубежом настораживаются, когда слышат об этом, однако в России женские привилегии используются, а люди привыкли к этому настолько, что бороться за гендерное равенство для женщин – значит лишиться своих привилегий.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 14:45
Читайте также
Лукашенко и Порошенко провели телефонный разговор
Все члены исполкома Федерации керлинга России
В Бурятии уменьшили размер доплат к пенсиям
Генсек ФИФА назвала ЧМ в России «величайшим шоу
Саудовским женщинам разрешили служить в армии
В Новосибирске 11-летний цыган женился на
РЖД предлагает упразднить список запрещенных для
В Верховной Раде ужесточили ответственность за
Дмитрий Рогозин призвал прекратить «утечку
Майк Тайсон посетил детский сад в Челябинске
В Японии прошел традиционный турнир по бою на
Курс доллара к рублю снизился до минимума апреля
Добавление комментария
Последние новости
27.02, 19:02 Новый Audi A6 расссекретили до официальной премьеры
27.02, 18:55 Honda отзовет в КНР более 370 тысяч автомобилей из-за
27.02, 18:49 Ученые: Слоны скрещивались с мамонтами
27.02, 18:40 «Холостяк»: Дарья Клюкина поборется за сердце Егора Крида
27.02, 18:32 В Башкирии при ДТП с участием автобуса и грузовика
27.02, 18:31 Глюкоза показала фото с занятий йогой с мужем
27.02, 18:26 Лукашенко и Порошенко провели телефонный разговор
27.02, 18:20 В Израиле найдено уникальное кольцо с образом Николая
27.02, 18:13 В Сети появились официальные фотографии рестайлинговой
27.02, 18:00 Жерар Депардье из-за проблем со здоровьем отменил
27.02, 17:53 Премьеру «Мстителей: Война бесконечности» вновь
27.02, 17:45 Все члены исполкома Федерации керлинга России выразили
27.02, 17:40 ЕСПЧ обязал Украину выплатить поджарившей яичницу на
27.02, 17:38 Алена Кравец нашла доказательства предоставления
27.02, 17:30 В Бурятии уменьшили размер доплат к пенсиям чиновников
27.02, 17:23 В Hyundai прогнозируют появление беспилотных автомобилей
27.02, 17:18 В Башкортостане три человека погибли в ДТП
27.02, 17:15 Поклонников Насти Каменской испугал изнеможенный внешний
27.02, 17:05 Samsung Galaxy J6 засветился на бенчмарке Geekbench
27.02, 16:58 Анастасия Волочкова оскорбила фанатку в ее Instagram