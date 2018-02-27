РЖД предлагает упразднить список запрещенных для женщин профессий
РЖД предлагает упразднить перечень запрещенных для женщин профессий. Компания предлагает правительству оставить возможность принимать соответствующие списки по решению самого работодателя после согласования с профсоюзами. Критериями оценки станут условия труда, риски и вред для состояния здоровья.
Текущий перечень недоступных для женщин работ был утверждён в 2000-м году. В него вошли ряд профессий, которые имеют отношение к железной дороге, включая посты машиниста локомотива и его помощника, составителя вагонов и поездов, аккумуляторщика.
«Запрет на труд женщин у нас обосновывался наличием вредных факторов, имеющих отношение к вибрации, поскольку пассажирские и грузовые локомотивы оказались недостаточно комфортными. При этом сейчас стал доступен более современный подвижной состав, среди которого скоростные поезда моделей “Ласточка” и “Сапсан”», - отметили представители РЖД.
Ирина Яровая, вице-спикер Госдумы, отметила, что поддерживает «женские привилегии», а также выступила против равенства полов. Она отметила, что за рубежом настораживаются, когда слышат об этом, однако в России женские привилегии используются, а люди привыкли к этому настолько, что бороться за гендерное равенство для женщин – значит лишиться своих привилегий.
Текущий перечень недоступных для женщин работ был утверждён в 2000-м году. В него вошли ряд профессий, которые имеют отношение к железной дороге, включая посты машиниста локомотива и его помощника, составителя вагонов и поездов, аккумуляторщика.
«Запрет на труд женщин у нас обосновывался наличием вредных факторов, имеющих отношение к вибрации, поскольку пассажирские и грузовые локомотивы оказались недостаточно комфортными. При этом сейчас стал доступен более современный подвижной состав, среди которого скоростные поезда моделей “Ласточка” и “Сапсан”», - отметили представители РЖД.
Ирина Яровая, вице-спикер Госдумы, отметила, что поддерживает «женские привилегии», а также выступила против равенства полов. Она отметила, что за рубежом настораживаются, когда слышат об этом, однако в России женские привилегии используются, а люди привыкли к этому настолько, что бороться за гендерное равенство для женщин – значит лишиться своих привилегий.
Автор: Валерий Антонов