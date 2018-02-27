Томские ученые увеличили мощность отопительных котлов
Ученые из Томского политехнического университета разработали уникальную технологию, которая позволит более чем на 25% увеличить мощность отопительных котлов. При этом не придется изменять их габариты. Исследователи уверены, что разработка поможет сэкономить на производстве котлов, к тому же они станут более экологичными.
Суть технологии заключается в том, что эффективность сжигания топлива увеличивается без изменения размера. Ученые считают, что перевод котлов на соответствующую систему позволит увеличить их мощность на 25,5%. Кроме этого, примерно в два раза снизятся вредные выборы в атмосферу.
Исследователи убеждены, что можно обойтись без значительной модернизации котлов, поскольку необходимо переделать только форму и некоторые элементы камеры сгорания. Все доработки позволят удешевить производство.
Если придерживаться стандартной технологии, то при увеличении мощности, нужно делать больше и толщину металлических стенок котла. В связи с этим растет и итоговая стоимость изделия.
По словам авторов исследования, новая технология будет опробована летом в одной из котельных Томского района. В случае успешных испытаний новые агрегаты запустят в массовое производство.
Суть технологии заключается в том, что эффективность сжигания топлива увеличивается без изменения размера. Ученые считают, что перевод котлов на соответствующую систему позволит увеличить их мощность на 25,5%. Кроме этого, примерно в два раза снизятся вредные выборы в атмосферу.
Исследователи убеждены, что можно обойтись без значительной модернизации котлов, поскольку необходимо переделать только форму и некоторые элементы камеры сгорания. Все доработки позволят удешевить производство.
Если придерживаться стандартной технологии, то при увеличении мощности, нужно делать больше и толщину металлических стенок котла. В связи с этим растет и итоговая стоимость изделия.
По словам авторов исследования, новая технология будет опробована летом в одной из котельных Томского района. В случае успешных испытаний новые агрегаты запустят в массовое производство.
Автор: Валерия Орлова