«Почта Mail.ru» запустила денежные переводы на любой электронный адрес
«Почта Mail.Ru» запустила сервис денежных переводов на любой электронный адрес. Представители компании отметили, что воспользоваться услугой можно будет через браузер или мобильное приложение.
В одном письме можно будет отправить сумму от 100 до 75000 рублей. В случае если пользователь передумает или совершит ошибку при наборе адреса, деньги можно будет вернуть, отменив перевод. Также для удобства планируется ввести поддержку от администрации, обращения к которой рассмотрят в течение нескольких минут.
Денежные средства будут переводиться внутри системы. Для того чтобы получить их, адресату придется ввести номер карты или счета. В случае, если пользователь не выведет средства в течение пяти суток, сумма будет в полном объеме перечислена обратно. Для минимизации случаев мошенничества все сообщения такого типа будут проходить проверку на спам и наличие вредоносных ссылок.
В основу сервиса положена технология 3-D Secure, позволяющая обеспечить максимальную безопасность. Для совершения любой финансовой операции потребуется введение пароля, который придет пользователю в виде сообщения на мобильный телефон. За техническую составляющую переводов будут отвечать специалисты Mail.Ru Group.
В одном письме можно будет отправить сумму от 100 до 75000 рублей. В случае если пользователь передумает или совершит ошибку при наборе адреса, деньги можно будет вернуть, отменив перевод. Также для удобства планируется ввести поддержку от администрации, обращения к которой рассмотрят в течение нескольких минут.
Денежные средства будут переводиться внутри системы. Для того чтобы получить их, адресату придется ввести номер карты или счета. В случае, если пользователь не выведет средства в течение пяти суток, сумма будет в полном объеме перечислена обратно. Для минимизации случаев мошенничества все сообщения такого типа будут проходить проверку на спам и наличие вредоносных ссылок.
В основу сервиса положена технология 3-D Secure, позволяющая обеспечить максимальную безопасность. Для совершения любой финансовой операции потребуется введение пароля, который придет пользователю в виде сообщения на мобильный телефон. За техническую составляющую переводов будут отвечать специалисты Mail.Ru Group.
Автор: Махов Артем