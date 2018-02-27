Анна Семенович рекомендует менять мужчину каждые пять лет
Анна Семенович рекомендует менять мужчину каждые пять лет, потому что после этого срока романтические отношения заканчиваются. О своем отношении к партнерам пышногрудая певица рассказала в откровенном интервью.
Семенович не торопится выходить замуж, так как не намерена рано становиться мамой. Сейчас артистка находится на пике карьеры и хочет пожить для себя. Бракосочетание же нужно парам, желающим стать родителями.
Звезда никогда надолго не остается одна, но для принятия решения связать свою жизнь с другой ей придется долго прожить с возлюбленным. Все люди разные, поэтому одни могут 30 лет посвятить одному человеку, но Семенович предпочитает начинать новый роман через пять лет.
«Все интересуются моим подарком от греческого миллионера, поэтому скажу, что я действительно могу жить бесплатно в люксе отеля на Крите», - поделилась исполнительница.
Ранее Семенович рассказала о своей любви заглядывать под елки.
Семенович не торопится выходить замуж, так как не намерена рано становиться мамой. Сейчас артистка находится на пике карьеры и хочет пожить для себя. Бракосочетание же нужно парам, желающим стать родителями.
Звезда никогда надолго не остается одна, но для принятия решения связать свою жизнь с другой ей придется долго прожить с возлюбленным. Все люди разные, поэтому одни могут 30 лет посвятить одному человеку, но Семенович предпочитает начинать новый роман через пять лет.
«Все интересуются моим подарком от греческого миллионера, поэтому скажу, что я действительно могу жить бесплатно в люксе отеля на Крите», - поделилась исполнительница.
Ранее Семенович рассказала о своей любви заглядывать под елки.
Автор: Джанабилова Татьяна П