Бывший вратарь сборной России по хоккею раскритиковал золотую медаль коллег на Олимпиаде
Бывший вратарь хоккейной сборной России Илья Брызгалов неоднозначно отозвался об Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане и раскритиковал спортсменов сборной, завоевавших на турнире золотую медаль. По словам бронзового призера Игр-2002, отсутствие ведущих игроков во многих сборных превратило турнир в Евролигу, без дополнительного интереса со стороны большинства болельщиков.
Спортсмен, выигравший чемпионат мира 2009 и завоевавший кубок Стэнли в 2007 году, в свою очередь поздравил хоккеистов сборной России с первым местом на Олимпиаде. Однако ,по его мнению, команда играла не с полной выкладкой и желанием. “При всем уважении ко всем игрокам сборной хочу подметить, что многие звезды не играли на турнире, впоследствии чего Россия просто обязана была выигрывать золотую медаль. Потому давайте не будем делать из этого что-то совершенное и фантастическое”, - рассказал Брызгалов.
Многие специалисты и спортивные аналитики согласны с вратарем и призывают договариваться руководителей многих хоккейных лиг с сильнейшей на данный момент НХЛ, где играет большинство звезд первой величины. В свою очередь планируется изменения в графиках и расписаниях игр, как больших турниров, так и Национальной хоккейной лиги.
Особенно отметил Брызгалов и финальный матч с Германией, который российские хоккеисты спасли на последних минутах, добыв победу в овертайме. Спортсмен сказал, что несмотря на победу немцев над Канадой, преимущество было у сборной России, но немного халатное отношение к не столь сильному сопернику могло закончиться поражением и позором для всей страны.
Спортсмен, выигравший чемпионат мира 2009 и завоевавший кубок Стэнли в 2007 году, в свою очередь поздравил хоккеистов сборной России с первым местом на Олимпиаде. Однако ,по его мнению, команда играла не с полной выкладкой и желанием. “При всем уважении ко всем игрокам сборной хочу подметить, что многие звезды не играли на турнире, впоследствии чего Россия просто обязана была выигрывать золотую медаль. Потому давайте не будем делать из этого что-то совершенное и фантастическое”, - рассказал Брызгалов.
Многие специалисты и спортивные аналитики согласны с вратарем и призывают договариваться руководителей многих хоккейных лиг с сильнейшей на данный момент НХЛ, где играет большинство звезд первой величины. В свою очередь планируется изменения в графиках и расписаниях игр, как больших турниров, так и Национальной хоккейной лиги.
Особенно отметил Брызгалов и финальный матч с Германией, который российские хоккеисты спасли на последних минутах, добыв победу в овертайме. Спортсмен сказал, что несмотря на победу немцев над Канадой, преимущество было у сборной России, но немного халатное отношение к не столь сильному сопернику могло закончиться поражением и позором для всей страны.
Автор: Тригуб Сергей