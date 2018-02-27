Компания Apple призывает снимать гомосексуальные свадьбы на iPhone X
Компания Apple выпустила рекламный ролик своей продукции. В нем купертиновцы призывают снимать на iPhone X гомосексуальные свадьбы.
Apple запустила новую маркетинговую компанию, а для ее разработки наняла новых специалистов. Для некоторых обладателей «яблочной» продукции такой формат оказался несколько специфическим. Видео показывает, как два гомосексуалиста кружатся в супружеском танце, а все окружающие снимают их на смартфоны от компании Apple.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что купертиновцы намерены в этом году выпустить полноразмерные наушники. Фирменная гарнитура будет создана с использованием технологии Bluetooth 5.0.
Apple запустила новую маркетинговую компанию, а для ее разработки наняла новых специалистов. Для некоторых обладателей «яблочной» продукции такой формат оказался несколько специфическим. Видео показывает, как два гомосексуалиста кружатся в супружеском танце, а все окружающие снимают их на смартфоны от компании Apple.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что купертиновцы намерены в этом году выпустить полноразмерные наушники. Фирменная гарнитура будет создана с использованием технологии Bluetooth 5.0.
Автор: Валерия Орлова