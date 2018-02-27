"АвтоВАЗ" презентовал рестайлинговую версию LADA Granta
"АвтоВАЗ" представил рестайлинговый вариант LADA Granta - LADA Granta City, которая станет доступна для покупки в автосалонах России начиная с марта 2018 года. Стоимость обновленной версии седана составит 492 400 рублей.
Обновленная LADA Granta City комплектуется оригинальными 15-дюймовыми дисками темно-серого цвета, зеркала, молдинги и ручки дверей автомобиля окрашены в цвет кузова. Изменился интерьер, в котором появились новая обивка сидений с фирменным логотипом City, вышитым на спинках кресел и подчеркивающим принадлежность автомобиля к рестайлинговой версии.
Внутри LADA Granta City находится 1,6-литровый двигатель мощность 87 л.с. и механическая коробка скоростей. Обновленная версия основана на комплектации Comfort, а это значит, что автомобиль оборудован кондиционером, зеркалами с обогревом и электроприводом, подушками безопасности, функцией подогрева сидений и аудиосистемой. Дополнительной опцией является оснастка машины модулем ЭРА-ГЛОНАСС. Новинку от "АвтоВАЗ" можно будет приобрести в российских автосалонах начиная с 1 марта по цене от 492 400 рублей.
LADA Granta является одним из лидеров продаж среди автомобилей, представленных на авторынке России. Количество проданных автомобилей данной модели с момента начала выпуска превысило 800 тысяч экземпляров.
Обновленная LADA Granta City комплектуется оригинальными 15-дюймовыми дисками темно-серого цвета, зеркала, молдинги и ручки дверей автомобиля окрашены в цвет кузова. Изменился интерьер, в котором появились новая обивка сидений с фирменным логотипом City, вышитым на спинках кресел и подчеркивающим принадлежность автомобиля к рестайлинговой версии.
Внутри LADA Granta City находится 1,6-литровый двигатель мощность 87 л.с. и механическая коробка скоростей. Обновленная версия основана на комплектации Comfort, а это значит, что автомобиль оборудован кондиционером, зеркалами с обогревом и электроприводом, подушками безопасности, функцией подогрева сидений и аудиосистемой. Дополнительной опцией является оснастка машины модулем ЭРА-ГЛОНАСС. Новинку от "АвтоВАЗ" можно будет приобрести в российских автосалонах начиная с 1 марта по цене от 492 400 рублей.
LADA Granta является одним из лидеров продаж среди автомобилей, представленных на авторынке России. Количество проданных автомобилей данной модели с момента начала выпуска превысило 800 тысяч экземпляров.
Автор: Артемов Сергей