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Ученые: Работа на дому может сделать женатого человека счастливее
Ученые из Манчестерского университета в Великобритании, изучавшие влияние телеработы на благополучие, доказали, что труд на дому может сделать женатого человека счастливее. Причина проста – супругам удается справедливо распределить обязанности.

Ученые: Работа на дому может сделать женатого человека счастливее


Согласно статистики, в странах ЕС 25% времени люди работают из дома. Практика широко распространена в Мексике, Индонезии, Индии.

Доктор Е. Джованини два года изучал тысячи анкет, заполненных респондентами при проведении опроса, заказанного правительством Британии и Швейцарии. Анализ показал, что в последние годы домашняя работа сделала людей продуктивными и счастливыми. Достигается такое состояние за счет нескольких показателей.

«Работа дома снижает социальное неравенство и позволяют парам больше времени проводить вместе. Даже один день в неделю вне офиса повышает удовлетворенность сотрудников-мужчин», - рассказал автор исследования.

Ханна де Фриз из Университета Эразмуса в Роттердаме исследовала, как телеработу можно использовать в государственном секторе. В рамках проекта LIPSE, она помогла провести прямые интервью и письменные опросы в муниципалитетах по всей стране, чтобы изучить возможные барьеры, возникающие при домашнем труде.

Де Фриз убеждена, что работа на дому может принести пользу обществу и работодателям, но и также вызывать нежелательные последствия при неправильной организации труда. Компании должны учитывать недостатки при разработке своих программ телеработы, поскольку гибкие графики предлагают сотрудникам больше выбора.

Ранее ученые говорили о негативном влиянии домашней работы.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 13:55
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