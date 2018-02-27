Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.92 USD 55.92
Курс валют на 27.02.2018
exclusive / Технологии / Важно / Авторские материалы

Apple начала агрессивную кампанию против Samsung
Apple начала агрессивную кампанию против Samsung. В новых роликах компания предложила пользователям начать «отказываться от Android, переходят на iOS.

Apple начала агрессивную кампанию против Samsung


На новом рекламном ролике компания Apple решила сконцентрироваться на недостатках всех конкурентов. В первой части показана разница в изображении на устройствах на iOS и Android. В ролике приведены два рисунка с отличающимся тоном. На первом, который воспроизводится на экране iPhone, цвета значительно теплее и приятнее. Второй же отличается серостью и плохой цветопередачей.




Также Apple сделала акцент на безопасности личных данных в устройствах. В ролике говорится, что разблокировать аппарат посредством взлома Face ID практически невозможно. Кроме того, девайс имеет повышенную степень защиты от влаги и пыли, позволяя пользователю не переживать о его работоспособности даже в экстремальных условиях.

В Сети многие негативно отнеслись к подобному маркетинговому ходу. Все сравнения намекают на грядущую премьеру нового поколения Galaxy от компании Samsung. Представители корейского бренда пока никак не прокомментировали агрессивный маркетинг американского конкурента.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 13:55
Читайте также
Лукашенко и Порошенко провели телефонный разговор
Все члены исполкома Федерации керлинга России
В Бурятии уменьшили размер доплат к пенсиям
Генсек ФИФА назвала ЧМ в России «величайшим шоу
Саудовским женщинам разрешили служить в армии
В Новосибирске 11-летний цыган женился на
РЖД предлагает упразднить список запрещенных для
В Верховной Раде ужесточили ответственность за
Дмитрий Рогозин призвал прекратить «утечку
Майк Тайсон посетил детский сад в Челябинске
В Японии прошел традиционный турнир по бою на
Курс доллара к рублю снизился до минимума апреля
Добавление комментария
Последние новости
27.02, 19:02 Новый Audi A6 расссекретили до официальной премьеры
27.02, 18:55 Honda отзовет в КНР более 370 тысяч автомобилей из-за
27.02, 18:49 Ученые: Слоны скрещивались с мамонтами
27.02, 18:40 «Холостяк»: Дарья Клюкина поборется за сердце Егора Крида
27.02, 18:32 В Башкирии при ДТП с участием автобуса и грузовика
27.02, 18:31 Глюкоза показала фото с занятий йогой с мужем
27.02, 18:26 Лукашенко и Порошенко провели телефонный разговор
27.02, 18:20 В Израиле найдено уникальное кольцо с образом Николая
27.02, 18:13 В Сети появились официальные фотографии рестайлинговой
27.02, 18:00 Жерар Депардье из-за проблем со здоровьем отменил
27.02, 17:53 Премьеру «Мстителей: Война бесконечности» вновь
27.02, 17:45 Все члены исполкома Федерации керлинга России выразили
27.02, 17:40 ЕСПЧ обязал Украину выплатить поджарившей яичницу на
27.02, 17:38 Алена Кравец нашла доказательства предоставления
27.02, 17:30 В Бурятии уменьшили размер доплат к пенсиям чиновников
27.02, 17:23 В Hyundai прогнозируют появление беспилотных автомобилей
27.02, 17:18 В Башкортостане три человека погибли в ДТП
27.02, 17:15 Поклонников Насти Каменской испугал изнеможенный внешний
27.02, 17:05 Samsung Galaxy J6 засветился на бенчмарке Geekbench
27.02, 16:58 Анастасия Волочкова оскорбила фанатку в ее Instagram