Apple начала агрессивную кампанию против Samsung
Apple начала агрессивную кампанию против Samsung. В новых роликах компания предложила пользователям начать «отказываться от Android, переходят на iOS.
На новом рекламном ролике компания Apple решила сконцентрироваться на недостатках всех конкурентов. В первой части показана разница в изображении на устройствах на iOS и Android. В ролике приведены два рисунка с отличающимся тоном. На первом, который воспроизводится на экране iPhone, цвета значительно теплее и приятнее. Второй же отличается серостью и плохой цветопередачей.
Также Apple сделала акцент на безопасности личных данных в устройствах. В ролике говорится, что разблокировать аппарат посредством взлома Face ID практически невозможно. Кроме того, девайс имеет повышенную степень защиты от влаги и пыли, позволяя пользователю не переживать о его работоспособности даже в экстремальных условиях.
В Сети многие негативно отнеслись к подобному маркетинговому ходу. Все сравнения намекают на грядущую премьеру нового поколения Galaxy от компании Samsung. Представители корейского бренда пока никак не прокомментировали агрессивный маркетинг американского конкурента.
На новом рекламном ролике компания Apple решила сконцентрироваться на недостатках всех конкурентов. В первой части показана разница в изображении на устройствах на iOS и Android. В ролике приведены два рисунка с отличающимся тоном. На первом, который воспроизводится на экране iPhone, цвета значительно теплее и приятнее. Второй же отличается серостью и плохой цветопередачей.
Также Apple сделала акцент на безопасности личных данных в устройствах. В ролике говорится, что разблокировать аппарат посредством взлома Face ID практически невозможно. Кроме того, девайс имеет повышенную степень защиты от влаги и пыли, позволяя пользователю не переживать о его работоспособности даже в экстремальных условиях.
В Сети многие негативно отнеслись к подобному маркетинговому ходу. Все сравнения намекают на грядущую премьеру нового поколения Galaxy от компании Samsung. Представители корейского бренда пока никак не прокомментировали агрессивный маркетинг американского конкурента.
Автор: Махов Артем