Вице-премьер Аркадий Дворкович попал в ДТП в Москве
Аркадий Дворкович, вице-премьер российского правительства, попал в ДТП в Москве. Об этом сообщил телеграм-канал Mash. Отмечается, что авария была зафиксирована еще 14 февраля, однако известно о ней стало только сейчас.
По информации канала, служебный автомобиль политика осуществлял движение по встречной полосе. Там и произошло столкновение с иномаркой Citroen, которая выезжала на Щелковский проспект. Канал Mash отмечает, что в ДТП признали виновным второго водителя.
По имеющимся данным, Аркадий Дворкович не пострадал.
По информации канала, служебный автомобиль политика осуществлял движение по встречной полосе. Там и произошло столкновение с иномаркой Citroen, которая выезжала на Щелковский проспект. Канал Mash отмечает, что в ДТП признали виновным второго водителя.
По имеющимся данным, Аркадий Дворкович не пострадал.
Автор: Валерия Орлова