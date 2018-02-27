Lexus раскрыл дизайн нового компактного кроссовера UX
Марка Lexus продемонстрировала дизайн нового компактного кроссовера модели UX. Предположительно, дебют состоится 6 марта во время автовыставки в Женеве.
Продажи планируется начать до конца 2018 года. Какие характеристики будут у новинки пока сказать сложно.
Представители японского бренда не уточнили момент относительно используемой платформы. При этом СМИ отмечают, что UX будет создаваться на полностью новой базе.
Продажи планируется начать до конца 2018 года. Какие характеристики будут у новинки пока сказать сложно.
Представители японского бренда не уточнили момент относительно используемой платформы. При этом СМИ отмечают, что UX будет создаваться на полностью новой базе.
Автор: Валерий Антонов