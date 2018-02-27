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Саудовским женщинам разрешили служить в армии
В Саудовской Аравии женщинам разрешили служить в армии. По информации от местной прессы, теперь представительницы прекрасного пола смогут подавать заявления на ту или иную должность, конкурируя наравне с мужчинами.

Саудовским женщинам разрешили служить в армии


Для того, чтобы стать солдатом вооруженных сил, женщинам нужно будет соответствовать определенным критериям. В частности, представительнице прекрасного пола должно быть не менее 25 лет. Также у нее обязательно должно иметься среднее образование, оконченное на момент подачи заявления.

В перечень критериев также входят наличие у женщин мужчин-попечителей, которыми могут быть муж, отец, сын или брат. Также они обязательно должны проживать именно в той провинции, в которой собираются работать в будущем. В законе прописан и ряд должностей, которые смогут занимать представительницы прекрасного пола.

С начала текущего года в Саудовской Аравии также появились первые клубы для женщин, желающих заняться кикбоксингом. Представительницы прекрасного пола теперь смогут посещать секции в Джедде, Эд-Даммаме и Эр-Рияде. В сентябре минувшего года женщинам разрешили водить транспортные средства, но изменения в законе вступят в силу только в середине 2018 года.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 15:40
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