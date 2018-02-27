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Австрийские физики открыли новую форму материи
Физики из Венского политехнического университета открыли новую форму материи, и обнаружили способность атомов находиться между ядром и электронами других атомов. Такое состояние материи больших атомов, наполненных большим количеством мелких, назвали “полярон Ридберга”.

Австрийские физики открыли новую форму материи


В ходе исследований было доказано способность образований слабых связей между частицами при низкой температуре. В результате чего специалисты объединили два состояния материи: конденсат “Бозе-Эйнштейна” и “поляроны Ридберга”. По словам профессора Бургдорфера, расстояние между ядром атома и электроном способно достигать более сотни нанометров. Впоследствии чего были проведены исследования, по данным каких оказалось возможным добавить на электронную орбиту большое количество дополнительных атомов.

Австрийские физики открыли новую форму материи


Как показали статистические данные и компьютерное моделирование, такой вид взаимодействия очень слабый и не несет большого электрического заряда. Но, как отметилиученые, это даст возможность подробнее изучать свойства многих гигантских атомов в небольших масштабах, вплоть до исследований физики ультрахолодных частиц. Для достижения таких результатов успешно применили теорему повторения Пуанкаре, в которой применили несвойственное поведение квантового состояния.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 15:47
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