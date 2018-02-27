Австрийские физики открыли новую форму материи
Физики из Венского политехнического университета открыли новую форму материи, и обнаружили способность атомов находиться между ядром и электронами других атомов. Такое состояние материи больших атомов, наполненных большим количеством мелких, назвали “полярон Ридберга”.
В ходе исследований было доказано способность образований слабых связей между частицами при низкой температуре. В результате чего специалисты объединили два состояния материи: конденсат “Бозе-Эйнштейна” и “поляроны Ридберга”. По словам профессора Бургдорфера, расстояние между ядром атома и электроном способно достигать более сотни нанометров. Впоследствии чего были проведены исследования, по данным каких оказалось возможным добавить на электронную орбиту большое количество дополнительных атомов.
Как показали статистические данные и компьютерное моделирование, такой вид взаимодействия очень слабый и не несет большого электрического заряда. Но, как отметилиученые, это даст возможность подробнее изучать свойства многих гигантских атомов в небольших масштабах, вплоть до исследований физики ультрахолодных частиц. Для достижения таких результатов успешно применили теорему повторения Пуанкаре, в которой применили несвойственное поведение квантового состояния.
В ходе исследований было доказано способность образований слабых связей между частицами при низкой температуре. В результате чего специалисты объединили два состояния материи: конденсат “Бозе-Эйнштейна” и “поляроны Ридберга”. По словам профессора Бургдорфера, расстояние между ядром атома и электроном способно достигать более сотни нанометров. Впоследствии чего были проведены исследования, по данным каких оказалось возможным добавить на электронную орбиту большое количество дополнительных атомов.
Как показали статистические данные и компьютерное моделирование, такой вид взаимодействия очень слабый и не несет большого электрического заряда. Но, как отметилиученые, это даст возможность подробнее изучать свойства многих гигантских атомов в небольших масштабах, вплоть до исследований физики ультрахолодных частиц. Для достижения таких результатов успешно применили теорему повторения Пуанкаре, в которой применили несвойственное поведение квантового состояния.
Автор: Тригуб Сергей