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Семенович может доверить рождение ребенка суррогатной матери
Анна Семенович допускает, что может доверить рождение ребенка суррогатной матери. Соответствующее признание звезда сделала во время интервью.

Семенович может доверить рождение ребенка суррогатной матери


Певица сейчас не собирается становиться матерью, планируя сначала пожить для себя и выйти замуж. Возможно, ее текущий роман закончится бракосочетанием, которое ждет вся Россия. Для исполнения мечты Семенович попросила фанатов держать за нее кулачки.

«Если в моей голове были мысли о материнстве, я давно бы родила, но пока меня эти хлопоты не интересуют. Востребованное в данный момент суррогатное материнство меня не смущает, поэтому при определенных проблемах со здоровьем я прибегну к этому способу. В этом нет ничего плохого», - рассказала пышногрудая блондинка.

Ранее Семенович предстала перед фанатами в образе русалки.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 15:00
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