GFG Style представила концепт 5-метрового седана со стеклянной крышей
Известный дизайнер Джорджетто Джуджаро и принадлежащая ему компания GFG Style готовы представить на автомобильной выставке в Женеве свое новое детище - электромобиль Sibylla. Концепт-кар представляет собой пятиметровый седан со стеклянной крышей, внутри которого находятся четыре электрических мотора китайской компании Envision.
Sibylla от Джорджетто Джуджаро имеет открывающиеся вверх задние двери, сдвигаемое лобовое стекло, а крыша и боковые остекленные части электромобиля выполнены из особого светочувствительного стекла, которое автоматически затемняется при ярком освещении. Помимо 4 электромоторов Envision, китайская компания внедрила в концепт-кар Sibylla умную технологию управления электроэнергией, которая способна, например, без труда встроить электромобиль в энергосистему умного дома и будет в режиме реального времени заниматься анализом и оптимальным распределением энергии.
Sibylla обладает хорошим уровнем комфорта, предлагая своим пассажирам четыре индивидуальных кресла, причем в задние встроены дисплеи. Также концепт оборудован цифровой приборной панелью и удобной эргономичной консолью управления функциями автомобиля.
Sibylla от Джорджетто Джуджаро имеет открывающиеся вверх задние двери, сдвигаемое лобовое стекло, а крыша и боковые остекленные части электромобиля выполнены из особого светочувствительного стекла, которое автоматически затемняется при ярком освещении. Помимо 4 электромоторов Envision, китайская компания внедрила в концепт-кар Sibylla умную технологию управления электроэнергией, которая способна, например, без труда встроить электромобиль в энергосистему умного дома и будет в режиме реального времени заниматься анализом и оптимальным распределением энергии.
Sibylla обладает хорошим уровнем комфорта, предлагая своим пассажирам четыре индивидуальных кресла, причем в задние встроены дисплеи. Также концепт оборудован цифровой приборной панелью и удобной эргономичной консолью управления функциями автомобиля.
Автор: Артемов Сергей