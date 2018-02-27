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В США изобрели вибратор, который заказывает пиццу
В США создали вибратор, который может заказывать пиццу. Представители компании CamSoda рассказали, что при использовании устройства женщины теряют большое количество калорий, ввиду чего им нужна сытная пища.

В США изобрели вибратор, который заказывает пиццу


Аппарат получил название RubGrub. Он представляет собой обычный вибратор, но после окончания функционирования он автоматически отправляет сообщение в сервис по доставке пиццы. В устройстве имеется беспроводной модуль, подключаемый к точке доступа Wi-Fi. При необходимости данную функцию можно отключить.

По версии создателей, во время использования RubGrub представительница прекрасного пола может сжечь до 400 калорий в зависимости от продолжительности процесса. После этого женщины, как правило, чувствуют незначительное недомогание. Восполнить потери энергии поможет пицца, богатая углеводами.

Также представители компании отметили, что при необходимости можно перепрограммировать функцию, задав на конец использования включение той или иной песни или света в комнате при наличии технологии «умного дома». В продаже новинка должна появиться уже в текущем году по стоимости от 140 долларов за базовый комплект.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 16:04
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