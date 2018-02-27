СМИ: Apple откроет сеть медицинских клиник для сотрудников
Корпорация Apple намерена открыть для своих сотрудников и их семей сеть медицинских клиник. Предполагается, что заведения заработают весной нынешнего года.
Сеть медицинских учреждений будет называться AC Wellness. На сегодняшний день купертиновцы планируют открыть две клиники в штате Калифорния, где находится штаб-квартира компании. Программисты уже запустили сайт проекта, на котором размещены вакансии для будущих сотрудников.
Клиники корпорации Apple послужат своеобразной платформой для проведения тестирования и развития новых продуктов в медицинской сфере. В частности, уже существует совместный проект купертиновцев и Стендфордского университета, в рамках которого специалисты занимаются исследованием возможности часов Apple Watch фиксировать сбои в работе сердечно-сосудистой системы человека.
Ранее сообщалось, что Израильская компания Cellebrite смогла взломать iOS 11 и iPhone X.
Сеть медицинских учреждений будет называться AC Wellness. На сегодняшний день купертиновцы планируют открыть две клиники в штате Калифорния, где находится штаб-квартира компании. Программисты уже запустили сайт проекта, на котором размещены вакансии для будущих сотрудников.
Клиники корпорации Apple послужат своеобразной платформой для проведения тестирования и развития новых продуктов в медицинской сфере. В частности, уже существует совместный проект купертиновцев и Стендфордского университета, в рамках которого специалисты занимаются исследованием возможности часов Apple Watch фиксировать сбои в работе сердечно-сосудистой системы человека.
Ранее сообщалось, что Израильская компания Cellebrite смогла взломать iOS 11 и iPhone X.
Автор: Валерия Орлова