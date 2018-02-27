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MWC-2018: Caterpillar представила неубиваемый смартфон CAT S61
Компания Caterpillar представила на техновыставке MWC-2018 в Барселоне (Испания) неубиваемый смартфон CAT S61. Даже при падении с 1,8-метровой высоты на бетон девайс продолжает функционировать. На старте продаж стоимость составит 900 долларов.

MWC-2018: Caterpillar представила неубиваемый смартфон CAT S61


Толщина CAT S61 с 5,2-дюймовым дисплеем (1920х1080) составляет всего 8 мм, но при этом смартфон держит удар. Отлично функционирует новинка при погружении под воду на три метра. В таком состоянии работоспособность сохраняется около часа. Производитель отметил, что девайс отлично выдерживает испытание песком, пылью, вибрацией, туманом.

CAT S61, работающий на базе чипсета Snapdragon 630 от Qualcomm, получил прочное стекло Corning Gorilla Glass 5, сенсор, анализирующий качество воздуха в помещении. Задать параметры пользователь может в настройках. В комплектацию входит модуль NFC, ГЛОНАСС, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, камеры на 8 и 16 Мп, память на 4 и 64 Гб. Управляется гаджет ОС Android Oreo 8.0.

Ранее сообщалось, что CAT S61 обзавелся дальномером.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 16:20
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