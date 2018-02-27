Nubia продемонстрировала мощнейший геймерский смартфон на MWC 2018
Китайская компания Nubia продемонстрировала игровой смартфон с мощнейшими характеристиками и передовыми технологиями на выставке MWC 2018 в Барселоне. По заявлениям представителей компании, устройство порадует не только поклонников мобильных игр, но и большинство других пользователей, предпочитающих аппарат с высшей производительностью.
На самом деле характеристики поражают, а работа смартфона будет осуществляться на топовом восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 845, с десятью гигабайтами оперативной памяти, графическим ускорителем нового поколения Adreno 630 и 256 гигабайт постоянной памяти, при возможности увеличивать размер с помощью карт памяти или съемных жестких дисков. Корпус устройства, по мнению дизайнеров новинки, выполнен в игровом стиле и своей конструкцией не позволяет сильно нагреваться, имея при этом систему охлаждения. Дисплей прогнозируется безрамочный, размерами больше 6 дюймов и высоким разрешением с частотой от 120 гигагерц. Батарея смартфона рассчитана на 5-7 часов активного использования в игровом режиме, и примерно составляет более 4500 миллиампер-часов.
Над оптимальными настройками и характеристиками операционной системы работают разработчики Android, призванные оптимизировать систему под сложнейшие задачи и экономию энергопотребления. Также предусмотрена система Quick Charge, позволяющая зарядить устройство всего за 60 минут.
Судя по информации многих аналитиков, такой смартфон разработали для конкуренции с ранее выпущенным Razer Phone, также обладающим сильнейшими характеристиками и который предназначался для геймеров всего мира. Но несмотря на топовые показатели, огромного спроса на устройство не было и нет, в виду огромной цены и отсутствия официальных киберспортивных дисциплин и соревнований.
На Mobile World Congress разработчики представили только инженерную модель, которую еще будут дорабатывать, а пока данные о цене и официальной дате выхода неизвестны.
На самом деле характеристики поражают, а работа смартфона будет осуществляться на топовом восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 845, с десятью гигабайтами оперативной памяти, графическим ускорителем нового поколения Adreno 630 и 256 гигабайт постоянной памяти, при возможности увеличивать размер с помощью карт памяти или съемных жестких дисков. Корпус устройства, по мнению дизайнеров новинки, выполнен в игровом стиле и своей конструкцией не позволяет сильно нагреваться, имея при этом систему охлаждения. Дисплей прогнозируется безрамочный, размерами больше 6 дюймов и высоким разрешением с частотой от 120 гигагерц. Батарея смартфона рассчитана на 5-7 часов активного использования в игровом режиме, и примерно составляет более 4500 миллиампер-часов.
Над оптимальными настройками и характеристиками операционной системы работают разработчики Android, призванные оптимизировать систему под сложнейшие задачи и экономию энергопотребления. Также предусмотрена система Quick Charge, позволяющая зарядить устройство всего за 60 минут.
Судя по информации многих аналитиков, такой смартфон разработали для конкуренции с ранее выпущенным Razer Phone, также обладающим сильнейшими характеристиками и который предназначался для геймеров всего мира. Но несмотря на топовые показатели, огромного спроса на устройство не было и нет, в виду огромной цены и отсутствия официальных киберспортивных дисциплин и соревнований.
На Mobile World Congress разработчики представили только инженерную модель, которую еще будут дорабатывать, а пока данные о цене и официальной дате выхода неизвестны.
Автор: Тригуб Сергей