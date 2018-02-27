Кейт Миддлтон в голубом платье намекнула на пол будущего ребенка
Кейт Миддлтон в голубом платье, находясь на 7-м месяце беременности, намекнула на пол будущего ребенка. В соответствующем наряде папарацци застали герцогиню Кембриджскую в центре гинекологии в Лондоне.
На плановый визит к врачу Миддлтон приехала без супруга, выбрав платье до колен и синее пальто. Поклонники герцогини предположили, что королевская семья ожидает рождения наследника, так как гардероб будущей мамы пополнился вещами голубых оттенков. Тайна раскроется в апреле 2018 года.
Ранее Кейт Миддлтон приятно удивила фанатов стильным нарядом.
На плановый визит к врачу Миддлтон приехала без супруга, выбрав платье до колен и синее пальто. Поклонники герцогини предположили, что королевская семья ожидает рождения наследника, так как гардероб будущей мамы пополнился вещами голубых оттенков. Тайна раскроется в апреле 2018 года.
Ранее Кейт Миддлтон приятно удивила фанатов стильным нарядом.
Автор: Джанабилова Татьяна П