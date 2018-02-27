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exclusive / Общество

В Новосибирске 11-летний цыган женился на 14-летней в ТЦ
В Новосибирске в ТЦ «Аура» состоялась свадьба 11-летнего цыгана и 14-летней девушки. Общественность наблюдала за бракосочетанием несовершеннолетних во вторник, 27 февраля. Соответствующая информация появилась в социальной сети «ВКонтакте».
В Новосибирске 11-летний цыган женился на 14-летней в ТЦ


Пользователи оказались возмущены увиденным. Они сразу вспомнили о российском законодательстве, которое предполагает, что для вступления в брак необходимо, чтобы и девушке, и парню исполнилось 18 лет. Эти меры прописаны в 13 статье Семейного кодекса РФ. Также допускается снижение возраста вступления в брак до 16 лет, но для подачи заявления должны быть основания, оговоренные в законе.

СМИ отмечают, что подобные случаи не являются редкостью в России. В прошлом году в Екатеринбурге 15-летний юноша сделал предложение 12-летней возлюбленной. После пышной свадьбы несовершеннолетняя забеременела. Когда врачи узнали о возрасте будущей роженицы, они тут же сообщили в полицию. В итоге в отношении её избранника было заведено уголовное дело.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 14:52
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