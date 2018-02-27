"Как из сказки": Максим Галкин показал подросших детей
Максим Галкин порадовал фанатов новой фотографией. На этот раз пародист показал подросших детей – Лизу и Гарри. Соответствующий пост звездный папа разместил в Instagram.
На фото брат и сестра запечатлены на фоне большого окна. Лиза была одета в роскошное, длинное платье с цветным принтом. Голову белокурой малышки украсила корона. Гарри предстал перед фотографом в коричневом костюме и с хитрым выражением лица.
За час пост набрал более 90 тыс. лайков. В комментариях пользователи писали: «Настоящий принц и принцесса», «Красотули», «Словно из сказки», «Волшебные».
Ранее Галкин рассказывал, что его сын мечтает о профессии вулканолога.
На фото брат и сестра запечатлены на фоне большого окна. Лиза была одета в роскошное, длинное платье с цветным принтом. Голову белокурой малышки украсила корона. Гарри предстал перед фотографом в коричневом костюме и с хитрым выражением лица.
За час пост набрал более 90 тыс. лайков. В комментариях пользователи писали: «Настоящий принц и принцесса», «Красотули», «Словно из сказки», «Волшебные».
Ранее Галкин рассказывал, что его сын мечтает о профессии вулканолога.
Автор: Джанабилова Татьяна П