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В Калифорнии легализовали самоуправляемые автомобили
В штате Калифорния легализировали использование беспилотных автомобилей. По информации от местной прессы, первые транспортные средства появятся на улицах сразу нескольких городов в течение месяца.

В Калифорнии легализовали самоуправляемые автомобили


Власти Калифорнии обнародовали решение, согласно которому компании, подавшие соответствующие заявки, смогут проводить тесты своих беспилотных автомобилей. Легализация будет иметь силу с марта до начала апреля. Всего провести тестирования запланировали более чем 20 брендов, среди которых Google и Tesla.

В документе говорится, что испытания можно будет проводить только на нескольких дорогах регионального значения, непереполненных транспортными средствами. Кроме того, перед началом проверки компании придется предоставить все документы, подтверждающие результаты предварительных тестов. Власти разрешили выпустить на трассы как умные автомобили с водителем-контролёром, так и полностью автономные транспортные средства.

О желании принять участие в тестах также сообщили компании General Motors, Waymo и Uber. Ранее в Калифорнии можно было проводить испытания беспилотных автомобилей, в салоне которых присутствует минимум один человек.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 16:36
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