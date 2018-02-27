В Каннах впервые выбрали лучших геймеров мира
В Каннах были названы имена лучших геймеров мира. Учредители премии GreatGamers вручили им почетные статуэтки. Отмечается, что мероприятие состоялось впервые.
Лучшим игроком года признали пользователя под ником NIKO, он является уроженцем Боснии и Герцеговины. Сообщается, что 21-летний парень добился высоких результатов в игре Counter-Strike: Global Offensive.
Лучшим среди геймеров в MOBA-игры были признан пользователь под ником Dendi из Украины. Известно, что 28-летний киберспортсмен является фанатом Dota 2.
Премию GreatGamers за высокие результаты в StarCraft 2 получил американец Neeb. Лучшим игроком в спортивные симуляторы стал MenaRD.
Лучшим игроком года признали пользователя под ником NIKO, он является уроженцем Боснии и Герцеговины. Сообщается, что 21-летний парень добился высоких результатов в игре Counter-Strike: Global Offensive.
Лучшим среди геймеров в MOBA-игры были признан пользователь под ником Dendi из Украины. Известно, что 28-летний киберспортсмен является фанатом Dota 2.
Премию GreatGamers за высокие результаты в StarCraft 2 получил американец Neeb. Лучшим игроком в спортивные симуляторы стал MenaRD.
Автор: Валерия Орлова