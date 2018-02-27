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Ученые: Высокие темнокожие мужчины кажутся более опасными, чем низкие
В одном из научных журналов появились данные о том, что высокие темнокожие мужчины кажутся людям более опасными, чем низкие представители сильного пола. Согласно статистическим сведениям, полицейские из Нью-Йорка чаще останавливают темнокожих, если сравнивать с белыми мужчинами, причем их количество стремительно растет по мере увеличения показателей роста.

Ученые: Высокие темнокожие мужчины кажутся более опасными, чем низкие


Наукой доказано, что высокий человек воспринимается окружающими как более привлекательный, успешный, здоровый и с отличными умственными способностями. Исследователи выявили, что такие мужчины чаще становятся лидерами коллектива и получают большую заработную плату. Но эти наблюдения касаются, в основном, белых представителей сильного пола. Противоположный эффект имеют темнокожие мужчины, что связано с некоторыми стереотипами общества.

Курт Грей и Нил Хестер, которые работают в Университете Северной Каролины, задались целью выяснить, как люди воспринимают высоких афроамериканцев. Для этого они подняли документацию нью-йоркской полиции за период 2006-2013 года и сравнили рост людей, у которых стражи правопорядка проверяли документы. Оказалось, что в выборку попали мужчины, чей рост был 162-193 сантиметров. На одного белого представителя сильного пола приходилось 4,5 афроамериканцев с ростом 162 сантиметра, которых остановила полиция. С увеличением роста возрастал и показатель – на белого мужчину ростом 193 сантиметра уже приходилось 6,4 темнокожих.

Исследователи показали 400 добровольцам фото мужчин, чтобы они оценили, насколько угрожающе выглядят белые и темнокожие представители сильного пола. Результаты были идентичны мнению полиции, чем выше и плотнее был афроамериканец, тем больше он вызывал негативных эмоций у испытуемых.

Автор: Ирина Доброва
Сегодня, 16:50
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