Анастасия Волочкова оскорбила фанатку в ее Instagram
Анастасия Волочкова оскорбила фанатку, прокомментировавшую пост с очередным балетным «па». Танцовщица вышла из себя и высказала свои претензии в Instagram обидчицы.
Новая публикация Волочковой вызвала широкое обсуждение пользователей, к которому традиционно подключились хейтеры, пытающиеся при любой возможности поддеть балерину. На этот раз объектом для внимания оказался пластырь на ноге, ставший, возможно, следствием неправильно исполненного движения.
Пользователи писали, что Волочковой запретили танцевать «порно-балет», обзывали ее «клоуном», желали счастья с «новым Мишей». Язвительные комментарии вызвали у звезды приступ ярости, поэтому она начала отвечать обидчикам в их аккаунтах.
Ранее Волочкова рассказала о любви к системному администратору.
Новая публикация Волочковой вызвала широкое обсуждение пользователей, к которому традиционно подключились хейтеры, пытающиеся при любой возможности поддеть балерину. На этот раз объектом для внимания оказался пластырь на ноге, ставший, возможно, следствием неправильно исполненного движения.
Пользователи писали, что Волочковой запретили танцевать «порно-балет», обзывали ее «клоуном», желали счастья с «новым Мишей». Язвительные комментарии вызвали у звезды приступ ярости, поэтому она начала отвечать обидчикам в их аккаунтах.
Ранее Волочкова рассказала о любви к системному администратору.
Автор: Джанабилова Татьяна П